АМКУ розслідує картельну змову Міненерго та енергетичних компаній

Антимонопольний комітет почав розслідування за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій низки компаній за участі Міненерговугілля при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Комітет встановив, що протягом 2017-2018 років Міністерство енергетики та вугільної промисловості за участі компаній "Держвуглепостач", "Донбасенерго", "ДТЕК Енерго", "Укрінтеренерго", "Черкаське хімволокно", "Технова", проводило наради задля досягнення домовленостей щодо цін на вугільну продукцію державних підприємств для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ, що підтверджено протоколами цих нарад.

Вказані компанії є потенційними конкурентами. Підтримання зазначеними компаніями пропозицій щодо підняття цін вугільної продукції для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ до узгодженого рівня, могло призвести до спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Відтак АМКУ почав справу за ознаками змови цих приватних і державних компаній, пишуть"Наші гроші".

Проти Міненерговугілля відкрито справу за ознаками схилення суб’єктів господарювання до вчинення антиконкурентих узгоджених дій та створення умов для вчинення таких порушень.

Жодних строків проведення розслідування АМКУ не повідомив. Ці терміни – нерегламентовані.

Нагадаємо, у 2018 році повідомлялося про нараду у Міненерговугілля, де міністр Ігор Насалик запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля для державних вугледобувних підприємств на 10,5% від існуючого рівня.

Представники вищевказаних компаній 30 листопада 2018 року одноголосно погодились з цією пропозицією.

Ігор Насалик наголосив, що підняття базової ціни покращить стан державних вугледобувних підприємств та паливо-енергетичного комплексу.

У протоколі вказано, що потреба теплових електростанцій на 2019 рік становить 28,2 млн тон вугілля, з них від держпідприємства "Держвуглепостач" потрібно лише 10% – 2,8 млн грн.

За даними джерела "Наших грошей", прийняття рішення на тому засіданні Міненерговугілля дозволило підняти ціни на вугілля і групі ДТЕК Ріната Ахметова, яка добуває близько 24 млн тон вугілля на рік.