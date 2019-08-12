Новини 12 серпня: обшуки на митницях, нові локомотиви General Electric, ринок нелегальної горілки

Про обшуки на митницях і постах ДФС. Слідчі Державного бюро розслідувань провели сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області.

Про ринок нелегальної горілки. У першому півріччі обсяг українського ринку нелегальної горілки становив 12 мільярдів гривень.

Про нові локомотиви General Electric. АТ "Укрзалізниця" веде переговори з Експортно-імпортним банком США про закупівлю другої партії локомотивів General Electric.

Про обсяг електронних грошей. У першому півріччі 2019 року обсяг випущених електронних грошей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс більше ніж удвічі - до 85,4 мільйонів гривень.

Про систему попередження про захоплення бізнесу та нерухомості. В Україні планують створити систему, яка буде попереджати громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

Про новий ринок електроенергії і металургів. Для металургії подорожчання струму, спричинене роботою нового ринку електроенергії, який працює лише місяць, є найбільш критичним питанням на сьогоднішній день.

Ви хочете дізнатися більше?

Команда Зеленського і ринок електроенергії: п'ять головних викликів

Нова модель ринку електроенергії працює лише місяць, але основні проблеми вже очевидні: законодавство кульгає, комунальники і "зелені" виробники в боргах, металурги скаржаться на дорожнечу. Як діятиме влада?

З'єднати мозок з комп'ютером. На що здатна Neuralink Ілона Маска

Заснована Ілона Маском компанія через 2,5 року закритих розробок представила інноваційну технологію підключення мозку до комп'ютера. ЕП з'ясовувала, як це працює.