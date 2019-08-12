УЗ планує до кінця року закупити нові локомотиви General Electric

АТ "Укрзалізниця" веде переговори з Експортно-імпортним банком США про закупівлю другої партії локомотивів General Electric.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Переговори "Укрзалізниці" з представниками Ексімбанку відбулись за один день до їх зустрічі з міністерством. Я можу говорити тільки за компанію. Ми ведемо перемовини з ними щодо закупки другої партії General Electric. Першим етапом переговорів задоволені", - сказав Кравцов.



"Сподіваюсь, що до кінця цього року, можливо, на початку наступного року ми почнемо новий етап з постачання тепловозів General Electric.

Зазначу, що у них завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їх графік. Зараз обговорюємо поставку від двадцяти до сорока локомотивів. Але, скоріше за все, сорока", - підкреслив він.

На питання, чи розглядає УЗ закупку локомотивів українських виробників, Кравцов відповів: "На жаль, немає таких виробників".



"Ми були б раді, якби вони були. Раніше був виробник у Дніпрі (ДЄВЗ). Також у Крюківського заводу був проект з виробництва електровозу, але далі візуалізації ми нічого не бачили.

Тому при співпраці з іноземними виробниками ми розраховуємо на локалізацію виробництва в Україні. Це повинно надати нашій країні нові технології, нові робочі місця", - зазначив голова правління "Укрзалізниці".



Нагадуємо:

У лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric

Економічнна правда