Українців попереджатимуть про захоплення бізнесу та нерухомості

В Україні планують створити систему, яка буде попереджати громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

"Ми хочемо створити систему, яка буде повідомляти громадян про те, що їхнє майно переходить комусь іншому", - зазначив Дубілет.

За його словами, цю реформу можна розбити на три частини.

По-перше, планується дати громадянам і бізнесу можливість безкоштовно підписуватися на повідомлення про те, що їхня нерухомість або бізнес змінює власника.

"Зараз подібний сервіс є, але він а) платний; б) стосується тільки нерухомості, і то не всієї. Наша мета - зробити сервіс безкоштовним, що охоплює всі типи майна і доступним через різних провайдерів", - пояснив Дубілет.

По-друге, в планах - навчитися повідомляти громадян, навіть якщо вони не підписалися.

"Яким би простим сервіс підписки не був, більшість громадян на нього не підпишуться. Тому ми ставимо перед собою завдання навчитися слати їм повідомлення в будь-якому випадку", - зазначив він.

За словами Дубілета, складність полягає в тому, що в Україні немає "нормального реєстру з контактною інформацією громадян". Тому планується інтегруватися з бюро кредитних історій, у яких є контактні дані більшості громадян.

По-третє, планується повідомляти про підготовку угоди, а не тільки про вже завершені.

"Якщо вашу квартиру або бізнес вже віджали, то процес повернення може бути довгим і виснажливим. Ми повинні зробити так, щоб ви отримували повідомлення про реєстраційні дії ще на етапі підготовки", - зазначив радник в. о. глави СБУ.

Він додав, що одночасно потрібно дати можливість громадянам загальмувати таку угоду.

"Наприклад - шляхом спрощення процедур подачі скарги в анти-рейдерську комісію при Мін'юсті. Втім, ми розуміємо, що це може призвести до зловживань і з боку продавців, так що будемо впроваджувати акуратно", - резюмував Дубілет.

Нагадаємо:

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Раніше Дубілет повідомляв, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

Також Дубілет розповідав, як планує боротися з корупцією в Україні.

Економічна правда