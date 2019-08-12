ДБР проводить 7 санкціонованих обшуків на митницях і постах ДФС

Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями КК: ч.3 ст. 212 - ухилення від сплати податків і зборів; ч.1 ст.358 - підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів; ч.4 ст.358 - використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.364 - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; ч.2 ст.366 - службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває досудове розслідування, повідомила Варченко.

Як нагадала заступник директора ДБР, на початку липня слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами та отримували за такі "послуги" відсоток.

"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості", - пояснила Варченко.

І додала, що діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

30 липня ДБР спільно з ГУВБ Державної фіскальної служби та Генпрокуратурою проводило обшуки на митних постах аеропортів "Київ" (Жуляни) та "Запоріжжя", а також на Запорізькій митниці.

А після візиту в липні президента Володимира Зеленського Закарпатська митниця збільшила перерахування до держбюджету на 80%, порівняно з червнем.

Як зазначалося, реформування митниці потребує системних кроків. Якщо все зробити правильно, то нечесна конкуренція і схеми стануть історією. Читайте детальніше у колонці: Двобій з митними проблемами: чотири нищівні удари.

Економічна правда