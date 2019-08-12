Нелегальну горілку в Україні продають вп'ятеро дешевше — ЗМІ

У першому півріччі обсяг українського ринку нелегальної горілки становив 12 мільярдів гривень.

Про це повідомив "НВ Бізнес" генеральний директор асоціації "Укргорілка" Володимир Остапюк.

"За оцінками представників Всесвітньої організації охорони здоров'я і МВФ, обсяг нелегального алкоголю перевищує 50% ринку", - каже експерт.

За його словами, цей показник в Україні не змінюється. Купити нелегальну горілку можна в розливайках, на ринках і через інтернет в кілька разів дешевше в порівнянні з цінами в магазинах.

"Придбати спиртне можна на оптових ринках, невеликих кафе і через онлайн-магазини. Як правило, це продукція без назви і продається вона за 330-350 грн в пакетах об'ємом 10 літрів. У цьому випадку ціна за один літр становить 33-35 грн, тоді як мінімальна роздрібна ціна легальної продукції - 178,8 грн", - каже Остапюк.

"Ми купуємо через онлайн-магазин горілку під ТМ Absolut в пакеті по 3 літри за 170 грн за пакет. Продаємо по 20 грн за 50 грам і проблем зі збутом немає", - розповідає директор невеликого кафе в Київській області, який побажав залишитися неназваним.

З початку року, за даними Державної фіскальної служби, було вилучено 118,2 тис декалітрів спирту на суму 241,8 млн грн і 87,4 тис декалітрів алкогольних напоїв на 134,3 млн грн.

"Припинено діяльність 16 незаконних виробництв спирту і 80 незаконних виробництв алкогольних напоїв", - повідомили в ДФС.