Обсяг електронних грошей зріс більш ніж удвічі - НБУ

У першому півріччі 2019 року обсяг випущених електронних грошей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс більше ніж удвічі - до 85,4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що обсяги операцій з електронними грошима зросли на понад 60% (до 4,9 млрд гривень).

А кількість електронних гаманців зросла більш ніж на 20% - до 67,9 млн шт.

У НБУ нагадали, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, що не поповнюється, становить 4 тисячі гривень; що поповнюється - 14 тисяч гривень (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 тисячі гривень на рік).

Економічна правда