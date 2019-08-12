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Обсяг електронних грошей зріс більш ніж удвічі - НБУ

Понеділок, 12 серпня 2019, 14:40

У першому півріччі 2019 року обсяг випущених електронних грошей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс більше ніж удвічі - до 85,4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що обсяги операцій з електронними грошима зросли на понад 60% (до 4,9 млрд гривень). 

А кількість електронних гаманців зросла більш ніж на 20% - до 67,9 млн шт.

У НБУ нагадали, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, що не поповнюється, становить 4 тисячі гривень; що поповнюється - 14 тисяч гривень (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 тисячі гривень на рік).

Економічна правда

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