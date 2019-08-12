Обсяг електронних грошей зріс більш ніж удвічі - НБУ
У першому півріччі 2019 року обсяг випущених електронних грошей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс більше ніж удвічі - до 85,4 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Зазначається, що обсяги операцій з електронними грошима зросли на понад 60% (до 4,9 млрд гривень).
А кількість електронних гаманців зросла більш ніж на 20% - до 67,9 млн шт.
У НБУ нагадали, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, що не поповнюється, становить 4 тисячі гривень; що поповнюється - 14 тисяч гривень (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 тисячі гривень на рік).
Економічна правда
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