Новини 9 липня: обшуки у Фонді держмайна і ДФС, тарифи на газ і зарплата в іноземній валюті

Про бізнес по-українські. "КОСМОЛОТ" уже працює під ліцензією іншого оператора.

Про обшуки у ФДМ. У Фонді держмайна проходять обшуки СБУ і НАБУ.

Про обшуки у ДФС на Волині. У ДФС Волині - обшуки: розслідують нанесення збитків державі на 190 мільйонів.

Про кадрові зміни. В "Укроборонпромі" - кадрові перестановки: голову наглядової ради звільнено.

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Про зарплату. Верховний суд дозволив визначати зарплату українцям в іноземній валюті.

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