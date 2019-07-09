Новини 9 липня: обшуки у Фонді держмайна і ДФС, тарифи на газ і зарплата в іноземній валюті
Про бізнес по-українські. "КОСМОЛОТ" уже працює під ліцензією іншого оператора.
Про обшуки у ФДМ. У Фонді держмайна проходять обшуки СБУ і НАБУ.
Про обшуки у ДФС на Волині. У ДФС Волині - обшуки: розслідують нанесення збитків державі на 190 мільйонів.
Про кадрові зміни. В "Укроборонпромі" - кадрові перестановки: голову наглядової ради звільнено.
Про офшори. АМКУ відкрив справу проти "Укроборонпрому" і офшорної компанії щодо купівлі "Мотор-Січі".
Про зарплату. Верховний суд дозволив визначати зарплату українцям в іноземній валюті.
Про тарифи на газ. Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.
Про суддю Баришівського суду. Суддя, що зупинила ліцензію SkyUp, подала у відставку.
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