АМКУ відкрив справу проти "Укроборонпрому" і офшорної компанії щодо купівлі "Мотор-Січі"

Антимонопольний комітет почав розгляд справи про купівлю держпідприємством "Укроборонпром" та офшорною компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited акцій компанії "Мотор Січ".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет розслідує можливу концентрацію на ринку авіаційних двигунів, їхнього технічного обслуговування та ринку газотурбінних приладів. Для того, щоб дослідити вплив концентрацій на ринки, АМКУ відкрив провадження щодо купівлі одного з найбільших в Україні виробників авіаційних двигунів - компанії "Мотор Січ".

Skyrizon Aircraft Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських Островах. Раніше вона спільно з "Укроборонпромом" придбала контрольний пакет акцій "Мотор Січі". В АМКУ вважають, що це могло зробити вплив на конкуренцію на ринку.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Поставляє продукцію в 106 країн світу.

Економічна правда