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Верховний суд дозволив визначати зарплату українцям в іноземній валюті

Вівторок, 9 липня 2019, 11:50
 

У трудовому договорі сторони можуть визначити розмір зарплати в гривні із зазначенням еквівалента суми в іноземній валюті, що не суперечить Цивільному кодексу України.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, передає Юрліга.

У постанові від 26 червня роз'яснено, що закон передбачає обов'язковість здійснення платежів на території України в національній валюті, проте не містить заборони на використання в розрахунках розміру грошових зобов'язань іноземної валюти або інших розрахункових величин.

У справі, що розглядається, трудовий договір в першій редакції (яку компанія визнає), передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу при визначенні розміру заробітної плати, яка належить до виплати в гривні, в зв'язку з чим заробітна плата заступника директора товариства повинна була відповідати за розміром еквіваленту 7,872 тис євро в гривні на дату виплати.

ВС вважає безпідставними доводи касаційної скарги про те, що виконання положень додаткової угоди спонукає компанію порушувати Податковий кодекс і зобов'язує платити штрафні санкції, оскільки алгоритм нарахування зарплати заступнику директора після укладення додаткової угоди не змінився - протягом всього періоду трудових відносин між сторонами при визначенні розміру зарплати, що виплачується в гривні, підлягав застосуванню обмінний курс євро на день платежу.

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