"КОСМОЛОТ" уже працює під ліцензією іншого оператора
Мережа розповсюджувачів "Космолот" приєдналася до лотерейної мережі "М.С.Л."
Про це повідомляється на сайті "М.С.Л.".
Зазначається, що в липні 2019 року "М.С.Л." зареєстрував у Міністерстві фінансів державну лотерею "ЛОТО ПЛЮС", яку поширюватиме мережу "Космолот".
"Всі розповсюджувачі державних лотерей "М.С.Л." працюють на обладнанні, яке підключено до центральної комп'ютерної системи "М.С.Л.". А Держказначейство має моніторинговий доступ до цієї системи, тому в режимі реального часу контролює всі транзакції", - заявили у прес-службі оператора.
99,96% акцій "М.С.Л." належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.
Раніше власником акцій МСЛ називали також Данила Гетманцева, який зараз є радником Зеленського з податкової політики, але недавно вийшов зі складу акціонерів.
Раніше повідомлялось, що 6 липня лотерея "Космолот" припинила свою діяльність.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua