"КОСМОЛОТ" уже працює під ліцензією іншого оператора

Мережа розповсюджувачів "Космолот" приєдналася до лотерейної мережі "М.С.Л."

Про це повідомляється на сайті "М.С.Л.".

Зазначається, що в липні 2019 року "М.С.Л." зареєстрував у Міністерстві фінансів державну лотерею "ЛОТО ПЛЮС", яку поширюватиме мережу "Космолот".

"Всі розповсюджувачі державних лотерей "М.С.Л." працюють на обладнанні, яке підключено до центральної комп'ютерної системи "М.С.Л.". А Держказначейство має моніторинговий доступ до цієї системи, тому в режимі реального часу контролює всі транзакції", - заявили у прес-службі оператора.

99,96% акцій "М.С.Л." належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.

Раніше власником акцій МСЛ називали також Данила Гетманцева, який зараз є радником Зеленського з податкової політики, але недавно вийшов зі складу акціонерів.

Раніше повідомлялось, що 6 липня лотерея "Космолот" припинила свою діяльність.

Економічна правда