Ваш смартфон вірус підчепив: профілактика і лікування

Та втратити гроші можна не лише завантаживши шкідливий додаток на телефон,а й через інтернет-рекламу.

Весна. 2019 рік. Користувачі смартфонів встановлюють на свої гаджети додаток для скачування відео VidMate.

Ним користується 500 мільйонів людей, які навіть не здогадуються, що через нього телефони починають здійснювати покупки, передають особисті дані та здійснюють фальшиві кліки в інтернеті.

20 травня платформа безпеки Upstream виявляє підозрілу фонову активність за додатком VidMate і блокує 130 мільйонів мобільних транзакцій.

Виявилося, що додаток приховував шкідливе програмне забезпечення. Таким чином платформа безпеки Upstream, Secure-D врятувала 5 мільйонів користувачів, які мали підозрілу активність від витрати близько 170 мільйонів доларів у вигляді плати за цифрові послуги преміум-класу.

Рейтинг найбільш поширених шкідливих програм зараз очолює Malicious URL, який здійснив майже півтора мільйона атак за час свого існування.

Скільки всього у світі цифрових вірусів ніхто не знає. Хоча б тому, що нові віруси з’являються щодня, і не всі з них можна "зловити" аби порахувати. Але їхня кількість, а, відповідно, і небезпека — стрімко зростають щодня.

Згідно з внутрішнім дослідженням компанії Secure-D в Україні, понад 5 мільйонів мобільних користувачів (як два населення Києва) заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Як можна заразитися?

Зазвичай реклама в інтернеті працює так: рекламодавець ставить свій продукт на чийсь сайті і платить власнику сайту суму, залежно від кількості кліків на публікацію. Але у цю схему, без вашого відома, може проникнути шахрай і перенаправити вас на інший сайт чи оплатити покупки за вас.

Існує багато варіантів шахрайства з інтернет-рекламою, наприклад:

боти чи цілі ферми ботів, що симулюють кліки на рекламу або навіть поміщають інтернет-товари в кошик покупця. Таким чином, рекламодавець думає, що його реклама ефективна і платить більше.

вірус перехоплює вас, коли ви натискаєте на посилання, і переводить на зовсім іншу сторінку. Таким чином ви не отримуєте бажаний товар, а рекламодавець втрачає клієнта.

невидима реклама приховується за один оголошенням, коли ви натискаєте на нього, а насправді відкривається кілька прихованих вкладок на тлі.

Операції, що відбувають у фоновому режимі небезпечні, адже користувач навіть не здогадується про те, що коїть його телефон. Доки не отримає рахунок.

Для користувача зараження вірусом з мобільної реклами може закінчитися підпискою на небажані преміальні послуги, витрати коштів чи взагалі викраденням пін-коду від картки.

Нещодавно, один з найпопулярніших Android-сервісів обміну файлами 4shared спіймали на секретному показі невидимої реклами, підписці на платні сервіси та покупках без відома користувача.

Експерти оцінюють, що збитки склали кілька мільйонів доларів. Платформа Upstream оголосила, що заблокувала понад 114 мільйонів шахрайських мобільних транзакцій з 2 мільйонів телефонів в 17 країнах.

Шкідливе ПО, що ховається за додатками, які здаються безпечними і популярними, стає "розумнішим". Шахрайство з мобільною рекламою - це індустрія вартістю 40 мільярдів доларів, яка зростає, оскільки мобільна реклама стає популярнішою.

Який смартфон може "заразитися"?

Будь-який. Особливо багато вірусів існує для смартфонів на операційній системі Android. Вони "заражаються" у 50 разів більше, ніж iOS. Айфони "хапають віруси" рідше, бо додатки на iOS можна завантажувати лише з ліцензійного магазину, де цензори перевіряють кожен вручну.

Найбільше у зоні ризику любителі безкоштовного чи піратського контенту.

Хакери продовжують знаходити нові "слабкі місця" в мобільних операційних системах постійно. Вони можуть змусити навіть не шкідливі, на перший погляд, додатки передавати особисті дані зловмисникам, без відома власників.

Наприклад, коли ви завантажуєте, умовно, додаток "Диктофон" на смартфон, він не повинен запрошувати доступ до конфіденційної інформації, місця перебування чи ваших SMS.

Проте застаріла операційна система із "слабким місцем" може дати доступ до прав користувача без вашого відома. Таким чином зловмисник може отримати повний доступ до пристрою, зайти в мобільний банк і вкрасти номери карт і паролі.

Якщо ви купуєте підозріло дешевий телефон - пошукайте в інтернеті інформацію про незвичайну активність на цій моделі. І перевіряйте чи має пристрій сертифікат Google Play Protect - це означає, що телефон сумісний з Android і встановлені програми Google мають ліцензію. Це можна перевірити в налаштуваннях.

Як я можу занести шкідливе ПЗ (програмне забезпечення) у свій смартфон?

- перейти за посиланням, яке прийшла по SMS . Навіть якщо SMS відправлено зі знайомого номера - не можна бути впевненим, що це не шахраї. Сучасні програми дозволяють змінювати номер, з якого ви дзвоните або відправляєте повідомлення.

- Перейти за підозрілим посиланням в Інтернеті. Особливо, якщо ви шукаєте безкоштовні фільми, музику, ігри, порно, в інтернеті - то це легко потрапити в "заражений" файл.

Через завантаження програми, що приховує шкідливе ПЗ. Це найбільш небезпечний випадок, оскільки шкідливі програми часто ховаються за дуже популярними додатками, що здаються безпечними.

Як захиститися від програмного забезпечення, що несе шкоду?

Як зрозуміти, що на смартфоні шкідлива програма?

Одного рецепту для всіх не існує, адже всі шкідливі програми різні. Якісь стають помітні відразу після встановлення — з'являється банер і блокується доступ до пристрою. Інші можуть довгий час себе не видавати. Але, якщо у вашого смартфона є ці ознаки, вірогідно, він заражений:

Надходять великі рахунки за SMS або дзвінки і ваш тарифний план на мобільний інтернет закінчився швидше звичайного.

На екрані виникає банер з вимогою заплатити шахраям, який не дає користуватися пристроєм.

На телефоні з'являються незнайомі додатки.

Телефон швидко розряджається.

Мобільний інтернет-трафік витрачається незрозумілими додатками.

Пристрій починає працювати повільніше.

Як проводити профілактику зараження?

Завантажуйте додатки тільки з офіційних магазинів. Для Android - це Google Play, для iOS — App Store.

Використовуйте антивірусні програми, що працюють з мобільними технологіями.

Регулярно скануйте смартфон і перевіряйте на предмет вірусів.

Оновлюйте антивірус і операційну систему на смартфоні. Не встановлюйте дивні додатки без рейтингу і відгуків.

Для боротьби з великою кількістю шкідливих ПО в інтернеті, існують компанії, що покращують захист мобільного інтернету користувачів. Наприклад, платформа безпеки Secure-D знаходить і блокує 170 шкідливих ПО щодня.

За 2018 рік вони опрацювали понад 1,8 мільярда мобільних транзакцій. З них, більш як 63 000 шкідливих додатків було заблоковано в 16 країнах.

Оскільки, в сучасному світі мобільне шахрайство стає все більш розповсюдженим — варто турбуватися про свою онлайн-безпеку.