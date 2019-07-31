Новини 31 липня: рекордний курс гривні, скорочення пасажирських потягів УЗ, примусовий поділ бізнесу Фірташа

Про збитки Нафтогазу від окупації Криму. "Нафтогаз" оцінив збитки від захоплення Росією своїх активів в Криму на 5,2 мільярда доларів.

Про рекордний курс гривні. 31 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку вперше за 3 роки досягли позначки 25 гривень.

Про скорочення пасажирських потягів Укрзалізницею. В "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни в Податковому кодексі щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Про нового бізнес-омбудсмена. Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена в Україні восени поточного року.

Про примусовий поділ бізнесу Фірташа. Екс-державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська допускає можливість примусового поділу активів азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Про нових держуповноважених АМКУ. Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

Про ціни на автомобільний газ. Середня роздрібна ціна зріджений газу на АЗС 31 липня опустилася на 7 копійок за літр - до 12,17 гривні за літр. Мережі ОККО і WOG знизили ціни в межах 18-27 копійок за літр.







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