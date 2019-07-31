"Нафтогаз" оцінив збитки від захоплення Росією своїх активів в Криму на 5,2 мільярда доларів

НАК "Нафтогаз України" та підприємства, що входять в групу "Нафтогаз", наприкінці червня подали до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих експропріацією активів групи у Криму.

Про це 31 липня повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"Група Нафтогаз просить Трибунал зобов’язати РФ виплатити на користь позивачів 5,2 млрд доларів. Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Від Коломойського до "Нафтогазу": нові перемоги та складнощі у кримських арбітражах проти РФ".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

Росія не визнає рішення суду Гааги за позовом "Нафтогазу".

Економічна правда