УЗ зменшить пасажирські перевезення, якщо уряд не знизить податки

В "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни в Податковому кодексі щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Про це йдеться у заяві директора з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, розміщеній на сайті компанії.

За його словами, під час голосування бюджету на 2019 року внесли зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких "підприємство додатково обтяжили податком у сумі 3 мільярди гривень".

"У жодній країні світу під залізницями податок на землю не сплачується взагалі", - додав він.

Рязанцев підкреслив, що ДФС, Мінфін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мін'юст з різних причин вирішили відправити на доопрацювання проект закону про зміни в Податковому кодексі щодо повернення коефіцієнта 0,25 при оподаткуванні земель залізничного транспорту, який розробила УЗ. Ініціативу "Укрзалізниці" підтримало лише Міністерство інфраструктури.

До чого призведуть додаткові витрати Укрзалізниці в 3 млрд грн на рік? По-перше, підприємство буде змушене переглянути обсяги пасажирських перевезень у бік зменшення. Також будемо змушені активізувати роботу зі скорочення малоефективної інфраструктури, незважаючи на те, що в більшості випадків вона несе на собі соціально-економічне навантаження в депресивних регіонах", - наголосив директор з розвитку бізнесу УЗ.

Також в "Укрзалізниці" заявили, що пасажирські перевезення завдають компанії 10 млрд гривень збитків щороку.

Економічна правда