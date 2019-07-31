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Зеленський призначив двох нових держуповноважених АМКУ

Середа, 31 липня 2019, 14:58

Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

Відповідні укази №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднені в середу на сайті глави держави.

Наталія Буроменська - адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку). 

Нечитайло займалася енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник керівника Офісу президента).

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Нагадуємо: 

Раніше ЕП повідомляла, що Буроменську та Нечитайло призначать держуповноваженими АМКУ.

5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича. 

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.

Економічна правда

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АМКУ

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