Зеленський призначив двох нових держуповноважених АМКУ
Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.
Відповідні укази №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднені в середу на сайті глави держави.
Наталія Буроменська - адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку).
Нечитайло займалася енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник керівника Офісу президента).
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Нагадуємо:
Раніше ЕП повідомляла, що Буроменську та Нечитайло призначать держуповноваженими АМКУ.
5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.
Економічна правда
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