Мережі АЗС знижують ціни на скраплений газ

Середня роздрібна ціна зріджений газу на АЗС 31 липня опустилася на 7 копійок за літр - до 12,17 гривні за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО і WOG знизили ціни в межах 18-27 копійок за літр.

Shell опустив ціни на 15 копійок - до 12,38 грн/л.

У мережах Marshal, Mango і SUN OIL газ подешевшав на 8-20 коп/л.

Оптові ціни автогазу з початку місяця опустилися на 20% - до 17,91 тис грн за тонну на умовах самовивозу.

Однією з причин різкого зниження оптових цін експерти називають профіцит ресурсу, що накопичився на ринку.

За перші дві декади липня тільки залізницею в Україну імпортовано 78 тис тонн зрідженого газу, що на 18% перевищує обсяг імпорту за аналогічний період липня 2018 року.

Таким чином, поставки ЗВГ на ринок в липні можуть досягти рекордних 180-185 тис тонн, що разом з високими перехідними залишками минулих місяців створює великий профіцит ресурсу на ринку.