Новини 11 липня: спирт, Укрпошта і пенсії, найнадійніші банки

Про спирт. Держпідприємство "Укрспирт" просить Міністерство фінансів надати роз'яснення для відновлення поставок спирту, припинених з 1 липня.

Про Укрпошту і пенсії. Із 1 січня 2020 року "Укрпошта" здійснюватиме доставку пенсій лише за умови надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного Фонду.

Про найнадійніші банки. Завдяки інструменту для перевірки надійності банків FinScore, із 76 працюючих банків України було визначено топ найбільш надійних, куди у першому кварталі 2019 року потрапило 13 фінансових установ.

Про Укроборонпром. Держаудитслужба провела перевірку державного підприємства "Радіовимірювач" за 2014 - 2019 роки, що є учасником концерну "Укроборонпром", та виявила численні фінансові порушення.

Про газові переговори. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що дії Віктора Медведчука та Юрія Бойка можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" не віддавати борги.

Про ціну на газ. НАК "Нафтогаз України" знизить ціну на газ для населення у липні на 10,4%.

Про нову справу проти Коломойського. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження та розпочав розгляд справи про стягнення з колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень на користь Нацбанку.

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