"Укрпошта" назвала умови, на яких доставлятиме пенсії у 2020 році

Із 1 січня 2020 року "Укрпошта" здійснюватиме доставку пенсій лише за умови надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного Фонду України.

Про це йдеться у відкритому листі в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який він опублікував на своїй сторінці у Facebook, адресованого уряду.

"Укрпошта", як і країна, сьогодні має вибір - стати однією з найуспішніших компаній України та об’єктом інвестицій міжнародних гравців, або зникнути, знову перетворившись в совковий "собес", - зазначив керівник компанії.

Він також підкреслив, що "Укрпошта" доклала "багато зусиль, щоб набути шанс на зміни і більше не бажаємо його втрачати, стаючи заручниками політики та пустих обіцянок, ставлячи під загрозу майбутнє 2-го роботодавця України".

За словами Смілянського, компанія хоче уникнути ультиматумів у кінці року, тому озвучує проблему завчасно.

"Щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу або ж усі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру", - пояснив він.

Відкритий лист керівництва "Укрпошти" до уряду

Нагадаємо:

У 2016 році Смілянський розповів, що "Укрпошта" потрапила в замкнене коло, і що відсутність інвестицій в інфраструктуру на тлі швидкого розвитку приватних гравців призвела до втрати клієнтів.

За його словами, щоб покращити фінансовий стан компанії та її імідж, потрібно напружено працювати кілька років і понад 300 млн доларів інвестицій.

Читайте детальніше у колонці ЕП: Про Укрпошту, бізнес і соціальні функції держави, або Навіщо реанімація Укрпошти.

У 2018 році Смілянський заявляв, що "Укрпошта" має відповідати запитам сучасності та конкурувати на ринку. Для цього, за його словами, компанії потрібно наздоганяти цивілізацію, тож одним із першочергових проектів стала комп’ютеризація відділень.

Читайте більше у колонці: Чому комп’ютеризація в 2018 році й досі подія в Україні.

Економічна правда