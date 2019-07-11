Визначено Топ-13 найбільш надійних банків України

Завдяки інструменту для перевірки надійності банків FinScore, із 76 працюючих банків України було визначено топ найбільш надійних, куди у першому кварталі 2019 року потрапило 13 фінансових установ.

Про це повідомляє YouControl, який і розробив інструмент для перевірки надійності банків.

Так, до переліку банків, які отримали найвищий показник фінансової стійкості, увійшли: СЕБ Корпоративный Банк, ІНГ банк, Сітібанк, Правекс-банк, Ідея банк, Дойче банк ДБУ, Райффайзен банк, Приватбанк, Прокредит банк, Креді Агріколь банк, Піреус банк МКБ, ОТП банк, Укрсіббанк.

"Те, що банк фінансово стійкий, не завжди означає, що він має найбільші показники за активами (залученими коштами, розміщеними та використаними з метою отримання прибутку і підтримання ліквідності), кредитами та депозитами", - зазначили у YouControl.

Наприклад, СЕБ банк за рівнем ринкової потужності отримав оцінку С (градація йде від найвищого показника А до найнижчого D).

"Цей банк має лише по 0,1% активів, кредитів та депозитів у цілому в банківській системі. Однак це не завадило йому стабільно працювати та бути надійним", - зазначили в YouControl.

Водночас Приватбанк, який теж потрапив у Топ, очікувано має показник MarketScore – А.

"Він володіє 21% від всіх активів банківської системи, 9,6% кредитів та 23% депозитів. А загалом більше 3% за всіма цими показниками отримали, крім "Привату", лише Райффайзен Банк Аваль та Укрсиббанк", - зазначили експерти.

Загалом стан банківського ринку наразі оцінюється як задовільний.

"Рівень капіталізації банків, котрі пройшли системну кризу, значно підвищився. Банки за підсумками регулярного стрес-тестування і оцінки якості активів продовжують нарощувати захисний буфер на випадок майбутніх криз", - зазначили у YouControl.

Також експерти додали, що починаючи з 2018 року банківський сектор фіксує історичні рекорди з прибутковості.

"Цьому сприяє не лише жорстка монетарна політика НБУ і високі процентні ставки, а й більш зважена кредитна політика самих банків", - пояснили в YouControl.

Нагадаємо:

У квітні Moody's погіршило прогноз для банківської системи України.

Також у квітні український Приватбанк потрапив до рейтингу Топ-1000 світових фінустанов.

У липні Нацбанк затвердив список із 20 банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях за кращим курсом у липні-вересні 2019 року.

Економічна правда