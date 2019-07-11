Суд відкрив справу про стягнення з Коломойського 5 мільярдів на користь НБУ

Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження та розпочав розгляд справи про стягнення з колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень на користь Нацбанку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Йдеться про 4 договори поруки, яку надав Коломойський за кредитами рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку до націоналізації, та заборгованості за цими кредитами, що сформувалася на кінець 2015 року.

Зазначається, що Нацбанк уже намагався стягнути ці гроші через Дніпропетровський суд, але у відкритті провадження відмовляли, через те, що постійним місцем проживання Коломойського була Женева.

НБУ оскаржив таке рішення, і в березні Велика палата Верховного Суду зобов'язала Дніпропетровський суд все-таки відкрити виробництво.

У Женеві НБУ також намагається стягнути з Коломойського заборгованість по кредитах рефінансу - ту, яка накопичилася з 2016 року.

"Національний банк очікує призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансування", - заявили у Нацбанку.

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адмінсуд Києва, вивчаючи справу майже 2 роки, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

19 квітня стало відомо, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, яким визначено перелік пов'язаних із банком фізичних і юридичних осіб.

20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського по кредитах рефінансування Приватбанку на суму в 9,2 млрд грн, отриманим до його націоналізації.

НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.

13 травня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу НБУ на визнання незаконним його розпорядження про перевірку Приватбанку.

21 травня Приватбанк подав позов проти Коломойського, з яким тісно асоціюють сьогоднішнього президента Володимира Зеленського.

24 травня НБУ оскаржив рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

Серед відповідачів є також троє громадян США, які живуть у Майамі, і 19 анонімних компаній.

Економычна правда