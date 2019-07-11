Аудит ще одного заводу "Укроборонпрому" виявив торгівлю з РФ і мільйонні втрати

Держаудитслужба провела перевірку державного підприємства "Радіовимірювач" за 2014 - 2019 роки, що є учасником концерну "Укроборонпром", та виявила численні фінансові порушення.

Про це повідомляє журналістка експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва за даними звіту аудиторів.

"Перевірка встановила, що протягом перевіреного періоду, головними споживачами експортованої продукції були: РФ, Казахстан, Польща, Латвія, Литва, Азейбарджан, Іспанія та Білорусь на загальну суму 43,7 мільйонів гривень.

При цьому, розмір прибутку при експорті становить10% від виробничої собівартості. Хоча розмір прибутку під час реалізації вітчизняним виробникам згідно калькуляцій становить 20% виробничої собівартості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що одним із закупівельників є російська компанія ООО "Авиаторг", яка замовляла літакові далекоміри СД-75 літ. 2.

Крім цього, на складах ДП "Радіовимірювач" аудитори знайшли малоліквідну продукцію, яка зберігається понад сім років і у випадку відсутності покупця може призвести до втрат на суму 13,6 млн гривень.

Підкреслюється, що частина продукції, виготовленої на власний розсуд керівництва заводу на загальну суму 980 тисяч гривень, не може бути використана в літакобудуванні.

Водночас недоліки при управлінні витратами спричинили їх завищення через закупівлю запасів на виробництво ще на один мільйон гривень.

"У 2018 році підприємство мало негативну тенденцію по виплаті заробітної плати, що призвело до її затримки працівникам на три місяці", - повідомляє журналістка.

Аудитори також встановили, що на балансі заводу обліковуються будівлі та споруди загальною площею 91 285 квадратних метрів, з яких 47 % простоюють та не використовуються.

Крім того, практикується передача приміщень в оренду приватним фірмам. Але замість повноцінних угод оренди укладають угоди на зберігання майна, що занижує доходи заводу.

"Загалом через неефективне управління нерухомістю "Радіовимірювач" втратив 6 млн гривень та не доотримав від оренди 4,9 млн гривень.

На балансі підприємства знаходиться і приміщення дитячого садка в непридатному стані - приміщення не використовується з 1993 року та потребує капітального ремонту. Але на його утримання за вказаний період витратили один мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що державний завод має кілька земельних ділянок по Києву, які керівництву не вдається використати для виробництва, але за які сплачений земельний податок за вказаний період у сумі 2 млн гривень.

"Також аудитори встановили,що знос основних засобів заводу "Радіовимірювач" становить 73,6 % до первісної вартості.

На сьогоднішній день, державне підприємств "Радіовимірювач" є стратегічним для економіки країни, адже випускає навігаційно посадкову апаратуру для літакобудування не лише України чи СНД, а й ЄС", - повідомляє журналістка.

Нагадаємо:

Раніше Держаудитслужба провела перевірку діяльності ПАТ "Київський завод "Радар" за 2014 - 2019 роки, управління яким здійснював державний концерн "Укроборонпром", і виявила численні фінансові порушення: нічим не обмежене нарахування винагороди членам наглядової ради заводу, які паралельно займали керівні посади в ДК "Укроборонпром"; співпраця з Російською Федерацією; переплати офшорним фірмам за невстановлені послуги та інше.

Нещодавно військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження після публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.