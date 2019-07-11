У "Нафтогазі" відреагували на "газові переговори" Бойка і Медведчука

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що дії Віктора Медведчука та Юрія Бойка можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" не віддавати борги.

Про це він написав у Facebook.

"Передвиборчі шоу Медведчука та Бойка з їхніми візитами до Москви та фейковими "переговорами по газу" змушують звернуту увагу на таке. Газпром заборгував Нафтогазу вже майже 3 мільярди доларів.

У перерахунку на кожну українську родину - це приблизно 200 доларів", - підкреслив Вітренко.

"У нашій скарзі на Єврокомісію ми детально пояснюємо як Газпром зловживає своїм домінуючим становищем (монополією) на європейському ринку. Якби Газпром це не робив, то в Україні би імпортний газ був дешевшим якраз приблизно на ті ж 25 відсотків. І транзит газу би через Україну зберігався", - додав він.

За його словами, Медведчук та Бойко своїми діями "фактично можуть допомагати Газпрому зловживати своїм монопольниии становищем".