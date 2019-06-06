Новини 6 червня: "газові війни", корупція в "Укравтодорі" та енергоефективність

Про інвестиції. В українські проекти енергоефективності за 5 років інвестували 2,5 мільярда євро.

Про НАБУ. КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського.

Про "газові війни". Газпром і європейські постачальники готуються до чергової "газової війни", повідомив Коболєв.

Про НБУ.Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 17,5% річних.

Про "промисловий безвіз" Рада у другому читанні ухвалила закон, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС.

Про кадрові зміни. В "Укрзалізниці" оновився склад правління.

Про корупцію. Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему "Укравтодору".

Про ціни на газ. "Нафтогаз" повинен знизити ціну на газ для населення ще майже на гривню.

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