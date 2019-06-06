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В українські проекти енергоефективності за 5 років інвестували 2,5 мільярда євро

Четвер, 6 червня 2019, 15:59

Починаючи з 2014 року в українські проекти з енергоефективності було інвестовано понад 2,5 мільярда євро.

Про це повідомив глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, передає Укрінформ.

"У 2014-15 році ми робили перші кроки в енергоефективності - це стосувалося і законодавства і підзаконних документів, і роботи з бізнесом, з конкретними інвесторами, для того, щоб відповісти на ті виклики, які перед нами стояли після Революції. І нам це вдалося: більше 11 законів прийнято в парламенті, більше 30 постанов Кабінету міністрів, як підзаконні акти так і технічні регламенти. Інвестиції, які в результаті цих змін в законодавство зайшли, вимірюються більш ніж в 2,5 млрд євро" , - розповів Савчук.

Він додав, що в основному гроші були вкладені в проекти з відновлюваної електроенергетики, з теплової енергетики і в проекти з енергозбереження.

Савчук підкреслив, що одним з ключових напрямків роботи Агентства залишається розвиток кроссекторального залучення інвестицій в рамках урядової Енергетичної стратегії України до 2035 року.

Нагадаємо, на урядову програму з енергозбереження "теплі кредити" у 2019 році передбачено 1,1 млрд грн, і українцям видали уже більше 700 млн.

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енергетика інвестиції

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