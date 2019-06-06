В "Укрзалізниці" оновився склад правління

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 червня, призначив нових членів правління АТ "Укрзалізниця".



Про це ЕП повідомив співрозмовник в уряді. Цю інформацію пізніше підтвердили і в УЗ.

За його даними, до складу правління долучилися Франтішек Буреш, Марчін Сєлеєвський, Сергій Кушнір та Іван Юрик.



Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 5 червня.

Пізніше керівник УЗ Євген Кравцов повідомив, що Желько Марчек та Ремігіуш Пашкевич продовжать роботу на займаних посадах.

Раніше Наглядова рада "Укрзалізниці"вирішила звільнити з посади двох членів правління компанії. Мова йде про Сергія Михальчука та Олександра Бужора.

Співрозмовники ЕП в уряді повідомляли, що відповідне рішення було ухвалено ще 5 квітня. Утім, офіційно про це стало відомо тільки на початку червня.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року СБУ та ГПУ прийшли з обшуками в "Укрзалізницю" до Михальчука. Він підозрювався "у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів" разом з братами Дубневичами.

У 2009-2011 роках він був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.

У серпні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 36 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Бужора.

"Олександр Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101 739 до 337 861 гривні. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав", - повідомляли у НАЗК.

Микола Топалов, ЕП