Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему "Укравтодору"

"Укравтодор" ввів у тендерну документацію вимогу, яка унеможливлює чесну конкуренцію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов.

"Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області вписала у тендерну документацію по закупівлі робіт із будівництва обходу м. Дунаївці на ділянці дороги Т-23-08 очікуваною вартістю 192,30 млн грн вимогу до учасників щодо дати видачі листа-відгука від балансоутримувачів українських доріг, датованого у строк не пізніше тижня до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій", - написав він.

Нефьодов пояснив, що до будівництва дороги автодор допустить тільки ту компанію, яка принесе видану за останній тиждень довідку від самого автодору чи області, що треба цю компанію допустити.

"Легше було б одразу вказувати рахунок, куди хабар переводити. Отаке "свій до свого по своє", бо ж, самі розумієте, від отих тендерів в ProZorro одна халепа. І взагалі - не треба вам ті дороги! Ще звикнете до якості, будете швидкість перевищувати!", - іронізує Нефьодов.