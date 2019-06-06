"Нафтогаз" повинен знизити ціну на газ для населення ще майже на гривню — уряд

НАК "Нафтогаз України" на виконання прийнятої урядом постанови повинен зменшити визначену ним на червень 2019 року ціну газу для населення в 6299 гривень за 1000 кубометрів на 800-900 гривень.

Про це заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон, передає прес-служба уряду.

"Уряд також створив міжвідомчу групу для перевірки формули встановлення ціни газу з боку "Нафтогазу"... Будемо досліджувати разом з депутатами фактичні витрати "Нафтогазу" на природний газ для потреб населення", - заявив віце-прем'єр.

Кістіон нагадав, що в зв'язку зі зниженням цін на газ, що спостерігається навесні в Європі, уряд напрацював рішення, яке підтримується Міжнародним валютним фондом, і зобов'язав "Нафтогаз" продавати і населенню газ дешевше.

"Монополіст замість того, щоб ... знизити ціну, без будь-яких економічних аргументів, що суперечить ринковому тренду на зниження, підняв ціни для промисловості. Це стало причиною збільшення ціни на газ в червні для населення", - написав віце-прем'єр.

Він зазначив, що нове рішення Кабміну унеможливлює спекуляції "Нафтогазу" з цінами на газ, і з червня НАК зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків.

Як уточнив Кістіон, перший з них - Мінекономрозвитку: середня митна вартість імпортованого газу, очікувана з травня, становить 5600-5700 грн за 1000 куб м без ПДВ, друга - Українська енергетична біржа, де газ на червень продавався за ціною 5554 грн за 1000 куб м .

Третій індикатор - Нафтогаз: газ для промисловості по передоплаті, ціна на який на червень була встановлена ​​на рівні 5804 грн за 1000 куб м, четвертий - ціна ПСО (поставок за спецзобов’язаннями): на червень розрахована як 7185 грн за 1000 куб м.

Економічна правда