Новини 5 червня: Рекордне відмивання, гроші Фірташа та український стартап

Про що всі говорили сьогодні?

Про рекордне відмивання. У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії. У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Про справи Фірташа. Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Про виклик Apple. Корпорація Apple здала позиції та пішла назустріч українському стартапу Kidslox та іншим додаткам батьківського контролю, змінивши правила перевірки додатків в App Store.

Про ідеологічні засади. Більшість українців (73%) дотримуються лівих та авторитарних поглядів щодо впливу держави на економіку та особисті свободи.

Про виклики нового ринку е/е. Кабінет міністрів ввів граничні ціни на електроенергію, щоб уникнути можливого зростання тарифів у зв'язку з запуском нового ринку електроенергії з 1 липня.

Про переддефолтну ситуацію на ринку газу. Негативний небаланс, що утворюється внаслідок несанкціонованого відбору газу з мереж Укртрансгазу, за підсумками березня і квітня перевищив 2,5 мільярда гривень.

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