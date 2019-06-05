Сенатор США: Фірташ заробив мільйони на газових угодах, чекаючи екстрадиції до США

Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Про це йдеться у відповідному листі від 11 квітня 2018 року, опублікованому NBC News.

Уікер зазначив, що незважаючи на арешт, Фірташ продовжує займатися корупцією в Україні. За його підрахунками, олігарх міг заробити на цьому після свого арешту близько 1,5 мільярда доларів.

"Ця корупція підриває зусилля українських реформ, які Сполучені Штати рішуче підтримують", - написав Уікер тодішньому генпрокурору Джеффу Сешнсу.

Зазначається, що видання отримало копію цього листа у відповідь на запит у рамках закону США про відкритість інформації.

У листі Уікера також стверджується, що до 2014 року Фірташ діяв як "прямий агент Кремля", беручи участь у схемі, що дозволяє "заробляти" на постачання природного газу між російським "Газпромом" і Україною.

Виходячи з судових документів і телеграм Держдепартаменту, які також є у розпорядженні NBC News, Фірташ брав участь у цій схемі принаймні з 2005 по 2010 рік.

"Шляхом маніпулювання цінами на природний газ, Кремль використовував "Росукренерго" у якості інструменту для збереження залежності (Києва - ред.) від Москви", - зазначається у листі Уікера.

Згідно з судовими документами, "Росукренерго" була фірмою, створеною Фірташем і Газпромом, контрольний пакет акцій якої належить російському уряду.

Водночас прес-секретар і адвокати Фірташа, Ленні Девіс і Ден Уебб заявили, що звинувачення у листі Уікера були "категорично і однозначно хибними".

"Немає ніяких фактів, щоб підтвердити їх", - сказав Девіс.

Зазначається, що Девіс, колишній помічник Білла Клінтона, який також є представником колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, погрожував NBC News судовим позовом за дезінформацію, якщо зміст листа Уікер буде опубліковано.

"Схоже, що сенатор Уікер написав лист, грунтуючись на дезінформації, - сказав Девіс, - можливо, використовуючи мову, подібну до тієї, яка використовується упередженим топ-менеджером великої української державної компанії, яка може бути зацікавлена в створенні вертикально інтегрованої монополії в газовому бізнесі".

Нагадаємо:

Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing.

Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Детальніше читайте в публікації ЕП: "Хто є пан Фірташ?"

Економічна правда