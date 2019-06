73% українців схильні до лівих та авторитарних поглядів щодо впливу держави на економіку

Більшість українців (73%) дотримуються лівих та авторитарних поглядів щодо впливу держави на економіку та особисті свободи.

Про це свідчать результати опитування щодо ідеологічних вподобань українців, проведеного соціологічною компанією Vox Populi Agency.

Так, респонденти оцінили 24 твердження за шкалою від 1 ("повністю не погоджуюсь") до 5 ("повністю погоджуюсь"). Запитання стосувалися регулювання державою економіки та громадянських свобод.

У результаті опитування дослідники з’ясували, що:

Переважна більшість респондентів (73.3%) опинилась на лівому спектрі політичного компасу, із них більшість – у верхньому квадраті (умовна назва "лівий-авторитарний");

Майже всі респонденти, які назвали себе "правими у політиці", опинились у лівій частині компасу. 81% із них опинилися в "ліво-авторитарному" квадраті;

Більшість респондентів, які не змогли сказати про себе, чи вони ліві, чи праві, також опинились в "ліво-авторитарному" квадраті (76%).

Набагато менше (22%) опинились у так званому "лівому демократичному" квадраті.

"Отже, більшість українців схильні вважати, що держава повинна мати сильний вплив і на економіку, і на особисті свободи. Саме така риторика переважає і в популярних українських політиків", - зазначається у повідомленні.

Співавтор дослідження Тимофій Брік, коментуючи результати опитування, зазначив, що такі результати опитування – шокували.

"Результати опитування нас шокували. Запитання стосувалися економічного ринку та особистих свобод - і з’ясувалося, що українці готові заборонити все. Виходить, що freedom is not our religion [свобода не є нашою релігією]. Проте, дослідження дає контекст, чому популістські партії та ідеї є такими популярними", - зазначив він.

Водночас він сказав, що є і позитивні моменти.

"Жоден з окреслених нами "квадратів" політичного компасу українців не є монолітним: люди розподіляються за своїми поглядами від дуже радикальних до більш поміркованих. Що добре, бо свідчить про плюралізм думок і перспективу розвитку", - підкреслив він.

Опитування проведене серед 1200 респондентів 7-17 березня 2019 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 3% при довірчій ймовірності 95%.

