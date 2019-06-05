Український стартап, який судиться з Apple, отримав першу перемогу

Корпорація Apple здала позиції та пішла назустріч українському стартапу Kidslox та іншим додаткам батьківського контролю, змінивши правила перевірки додатків в App Store.

Про це повідомляється у прес-релізі Kidslox.

"Про український стартап Kidslox, який воює проти технологічного гіганта Apple, знову пишуть провідні світові ЗМІ (New York Times, The Verge, Mac Rumours…). Цього разу розробники українського додатку батьківського контролю об’єднали навколо себе 17 інших подібних компаній і заявили, що мають технічну відповідь на занепокоєння Apple щодо конфіденційності користувачів (як причини погроз видалення з Apple Store)", - йдеться у прес-релізі.

Компанії запропонували створення API (прикладний програмний інтерфейс) із закликом до Apple: "Прийшов час думати, насамперед, про дітей". API, на їхню думку, вирішить проблему і дозволить використовувати технологію Apple, щоб відстежувати час на екрані без втручання в конфіденційність.

У відповідь на це компанія Apple дала задній хід і пішла на зустріч Kidslox та іншим додаткам батьківського контролю. Цього тижня корпорація заявила, що змінила правила перевірки додатків в App Store і дозволила використовувати ті технології, які були доступні ще рік тому, розповіли у Kidslox.

"Це величезна перша перемога! Але це не кінець", - прокоментував Віктор Євпак, лідер та СEO компанії Kidslox.

Він додає, що боротиметься і надалі. За його словами, Apple не повинен мати ексклюзивне право на технічне вирішення проблеми екранної залежності.

"Екранна залежність - це масштабна епідемія. Apple зловживає своїм домінуючим становищем і відслідковує час на екрані лише на своїх пристроях. Ми вважаємо, що Apple повинна дати "зелене світло" і дозволити це робити всім додаткам батьківського контролю завдяки прямому публічному API", - каже Євпак.

Нагадаємо, минулого місяця Kidslox подав позов у Єврокомісію на корпорацію Apple через монополізацію ринку. 11 червня власника Kidslox Віктора Євпака та представників іспанської компанії Qustodio, як позивачів, запросила Єврокомісія на чергове засідання комітету з антимонопольного права в Брюсселі.

Kidslox - це додаток батьківського контролю, який дозволяє обмежувати користування дітей смартфонами, планшетами та іншими гаджетами, щоб діти більше часу проводили з сім’єю. Вже більше року Apple воює з подібними додатками, відтоді як випустила свою вбудовану функцію контролю.

Як повідомлялось раніше, компанія Kidslox пішла у публічну площину, історія набула розголосу та була опублікована в New York Times та інших світових ЗМІ після чого Kidslox отримав хвилю підтримки.

Зокрема, Тоні Фаделл, колишній керівник проекту iPod в Apple, виступає амбасадором Kidslox та інших додатків батьківського контролю на Apple Worldwide Developers Conference 2019, яка проходить 3-7 червня в Сан-Франциско. Він і раніше у Twitter став на сторону української компанії у боротьбі проти технологічного гіганта та представників Купертіно із закликом конкурувати чесно у сфері вирішення проблеми екранної залежності.

Економічна правда