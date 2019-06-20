Новини 20 червня: Про першу київську smart-вулицю, старі поїзди та обіцянки Зеленського

Про що всі говорили сьогодні?

Про першу в Києві smart-вулицю. У столиці відкрили першу smart-вулицю, розташовану в межах вулиці Салютної, яка обладнана інноваційними пристроями та системою моніторингу якості повітря.

Про проблему у Новака. До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади виконуючого обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Про старі поїзди. Критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування у розмірі 7,1 мільярда гривень.

Про справу про підвищення квартплати. Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, які прийняли рішення про скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації про затвердження тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій.

Про обіцянки Зеленського. Перетворитися із бідної країни у країну з середнім рівнем життя – не так вже й складно, для цього лише потрібно перейняти досвід країн, які вже досягли успіху, стверджує президент.

Про втрату фабрики. Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов російського Сбербанку у справі №905/21/17 і стягнув за борги у 56 мільйонів доларів Кондитерську фабрику АВК, розташовану в окупованому Донецьку.

Ви хочете дізнатися більше?

Нові правила на валютному ринку: що це значить і кого стосується

НБУ наблизив Україну до режиму вільного руху капіталу. Напередодні центробанк скасував обов'язковий продаж валюти для бізнесу. Що це означає для гривні і кого стосується?

4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить

Президент готує указ про запуск 4G/3G в селах і на автодорогах. Хто його виконає і скільки часу на це піде.