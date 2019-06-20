Справу про незаконність підвищення квартплати в Києві розглянуть по другому колу

Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, які прийняли рішення про скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації про затвердження тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Постановою Верховного Суду, яка вступила в силу з 12 червня, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Раніше Шостий апеляційний адміністративний суд 20 грудня 2018 року підтвердив рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування розпорядження КМДА №668 від 6 червня 2017 року "Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

Зокрема, апеляційний суд прийшов до висновку, що в зазначеному розпорядженні затверджені тарифи, які розраховані керуючими компаніями, в значній кількості випадків на підставі непідтвердженими допустимими доказами площі таких будинків, а фактична перевірка обґрунтованості тарифів владою Києва не проводилася.

У свою чергу в КМДА заявили, що відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги" поняття "тариф" не застосовується з червня минулого року.

"Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає рівень витрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, витрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо", - заявили в КМДА.

Нагадуємо:

Розпорядженням від 6 червня 2017 року влада Києва затвердила нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, підвищивши їх в понад 2 рази.

Нові тарифи встановлені для 8,3 тис будинків столиці (житловий фонд Києва в цілому нараховує близько 11 тис багатоповерхових житлових будинків), які обслуговуються 10 суб'єктами господарювання комунальної власності (керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду всіх 10 районів столиці).

Економічна правда