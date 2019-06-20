Керівника "Укравтодору" просять звільнити і визнати некомпетентним

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади виконуючого обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження про призначення Новака в.о. голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника зазначеного Агентства.

Окрім цього, позивач просить суд визнати відсутність у Новака компетенції (повноважень) виконувати обов’язки голови "Укравтодору" та просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів негайно звільнити його із зазначеної посади.

Більш того, позивач просить визнати відсутність у Кабміну компетенції допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держслужби категорії "А" без конкурсу, призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк до 3-х місяців.

Водночас суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки, яка надала Новаку допуск до державної таємниці, та просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.

Разом із адміністративним позовом до суду була подана заява про забезпечення позову.

"Позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом встановлення заборони Славоміру Новаку вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови "Укравтодору", передбачених, зокрема, але не виключно, Положенням "Про Державне агентство автомобільних доріг", - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як розповіли у прес-службі, наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, Новак — один із небагатьох іноземців, якому досі вдається втриматися в кріслі держслужбовця категорії "А" в Україні.

Про кадрові призначення в "Укравтодорі", "роздроблення" доріг на 40-метрові ділянки, знайомство з Ігорем Кононенком, судові вироки щодо корупціонерів у дорожній галузі та платні шляхи читайте в інтерв’ю з Новаком: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає — інтерв’ю з головою "Укравтодору".

Економічна правда