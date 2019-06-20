У Києві відкрили першу smart-вулицю: що цікавого

У столиці відкрили першу smart-вулицю, розташовану в межах вулиці Салютної, яка обладнана інноваційними пристроями та системою моніторингу якості повітря.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що на першій smart-вулиці Києва встановили першу в Україні стаціонарну систему моніторингу якості повітря.

"Датчик вимірює концентрацію дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 і РМ10), рівень формальдегіду (CH₂O), діоксиду азоту (NO₂), чадного газу (CO), кисню (O₂), вуглекислого газу (CO₂), а також фіксує температуру і вологість. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснює мобільна лабораторія, яка щоденно робить забір та аналіз", - пояснили в КМДА.

Дані про якість повітря доступні на порталі

Окрім того, 12 камер відеоспостереження гарантують високий рівень безпеки, а "розумне" освітлення, що автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху, заощаджує електроенергію.

Пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людям з інвалідністю.

Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику.

Як зазначили в Kyiv Smart City, перша smart-вулиця в Києві – це втілення міжнародної практики створення Living Lab.

"Такі "живі" лабораторії дозволяють в умовах міста протестувати нові технології, покликані покращити життя його мешканців. Це і "розумне" освітлення, і контроль екологічної ситуації, і відеоспостереження, і багато іншого. У рамках проекту ми матимемо можливість перевірити на практиці досягнення українських і закордонних стартапів, аби в майбутньому запровадити найкращі технології в інших районах столиці", – підкреслили у Kyiv Smart City.

Нагадаємо:

У травні 2019 року у Києві презентували додаток Kyiv Smart City, що об’єднує електронні сервіси міста у смартфоні.

У березні 2018 року Київ зайняв 173 місце у рейтингу міст світу за якістю життя. Рейтинг складається з 231 міста. За якістю життя Київ поступився однією позицією Кампалі та Уганді, але обігнав Манагуа та Нікарагуа.

Сьогодні столиця України страждає від хронічних заторів, хаотичного паркування транспорту і смертності на дорогах. Чи спроможеться Київ "порозумнішати", щоб підвищити якість життя городян читайте у публікації ЕП: "Київ "порозумнішає": як IT-рішення допоможуть боротися із заторами та смертністю".

Економічна правда