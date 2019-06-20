Поїзди "Укрзалізниці" загоряються на ходу: перевізник просить 7 мільярдів на їх оновлення

Критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування у розмірі 7,1 мільярда гривень.

Про це заявив директор із розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

"Наразі Укрзалізниця як ніколи потребує підтримки держави, адже зношеність приміських поїздів кричуща, їх обладнання загорається просто на ходу. Такі випадки на шляху прямування стають все частішими", - заявив Рязанцев.

Він розповів, що за отримані кошти компанія могла б придбати понад 15 нових 10-вагонних електричок. "Джерелами фінансування, наприклад, частково можуть бути видатки з дорожнього фонду, оскільки частина його коштів цього року через пізній початок робіт та тендерних процедур не буде освоєна", - запропонував Рязанцев.

Водночас він нагадав, що "Укрзалізниця" щороку сплачує близько 3,5 млрд грн акцизу з пального, "фактично фінансуючи автошляхи".

За його словами, питання виділення коштів із держбюджету для пасажирського сектору "Укрзалізниці" вже розглядалося на засіданнях підкомітетів бюджетного комітету Верховної Ради, але рішення "так і не було прийняте".

Директор із розвитку бізнесу УЗ підкреслив, що "Укрзалізниця" занепокоєна відсутністю реакції від державних органів влади та конструктивного діалогу на цю ситуацію. Хоча замовниками послуг на перевезення пасажирів фактично є державні та місцеві органи влади, підкреслив він.

За словами Рязанцева, наразі приміський залізничний парк - на піку зношеності: дизель-поїзди – на 97,2%, електропоїзди – на 87,5%. Найстаріший дизель-поїзд збудований у 1967 році, а електропоїзд – у 1960 року, розповіли в УЗ.

"Попри те, що приміський рухомий склад проходить підготовку до рейсів у депо, піддається поточним і позаплановим ремонтам, від збоїв у роботі вузлів та загоряння обладнання це не страхує, оскільки стан парку вимагає глобального оновлення, а не "латання дірок", - зазначив Рязанцев.

Для прикладу Рязанцев згадав два схожі випадки із загоранням (один пов'язаний із перегоранням високовольтних вставок, інший – із загорянням головки дизеля в одному з вагонів) у зв’язку з чим обидва рейси скасували.

"Укрзалізниця занепокоєна цією загрозливою для безпеки руху та для пасажирів ситуацією й наголошує на потребі для заміни критично застарілого парку фінансування з боку державного та місцевих бюджетів. Це передбачено діючим Законом України "Про залізничний транспорт" і не виконується вже 28 років", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив Стратегію "Укрзалізниці" до 2023 року. Вона має зробити компанію "більш інвестиційно привабливою та ефективною".

Як повідомлялося раніше, вантажний парк залізниці теж зношений на 90%. Однак замість стимулювання будівництва вагонів в Україні Кабмін дозволяє закупівлю російського непотребу. Читайте про це детальніше у колонці ЕП: Таємниця одного піввагона.

Економічна правда