Зеленський розповів про роль держави в економіці на найближчі 5 років
Перетворитися із бідної країни у країну з середнім рівнем життя – не так вже й складно, для цього лише потрібно перейняти досвід країн, які вже досягли успіху.
Таку думку вислови президент Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом, що проходить 20 червня у Києві.
"Ми уважно вивчаємо досвід країн, яким вдалося (перетворитися з бідної країни на багату – ред.). Усі вони інвестували в освіту, технології та інфраструктуру. Україна робитиме так само", - заявив Зеленський.
За його словами, роль держави в економіці на наступні п’ять років буде зводитись до трьох речей:
Не заважати бізнесу працювати;
Побудувати інфраструктуру та створити умови для зручного ведення бізнесу;
Зробити фокус на освіті, науці та технологіях.
Нагадаємо, раніше президент виступив за активізацію економічних і культурних відносин України з Францією.
Також раніше Зеленський заявив, що IT-технології та компанії в Україні дуже швидко розвиваються. За словами Зеленського, більш як 4% ВВП України зараз формується через IT-індустрію.
Економічна правда
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