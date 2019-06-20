Зеленський розповів про роль держави в економіці на найближчі 5 років

Перетворитися із бідної країни у країну з середнім рівнем життя – не так вже й складно, для цього лише потрібно перейняти досвід країн, які вже досягли успіху.

Таку думку вислови президент Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом, що проходить 20 червня у Києві.

"Ми уважно вивчаємо досвід країн, яким вдалося (перетворитися з бідної країни на багату – ред.). Усі вони інвестували в освіту, технології та інфраструктуру. Україна робитиме так само", - заявив Зеленський.

За його словами, роль держави в економіці на наступні п’ять років буде зводитись до трьох речей:

Не заважати бізнесу працювати;

Побудувати інфраструктуру та створити умови для зручного ведення бізнесу;

Зробити фокус на освіті, науці та технологіях.

Нагадаємо, раніше президент виступив за активізацію економічних і культурних відносин України з Францією.

Також раніше Зеленський заявив, що IT-технології та компанії в Україні дуже швидко розвиваються. За словами Зеленського, більш як 4% ВВП України зараз формується через IT-індустрію.

Економічна правда