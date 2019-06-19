Новини 19 червня: ліцензія Yanair, іноземці у наглядовій раді "Привату", найбагатші нардепи

Про ліцензію Yanair. Державна авіаційна служба прийняла рішення поновити сертифікат авіакомпанії YanAir "після усунення критичних зауважень".

Про транзит газу. "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Про банк "Хрещатик". Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним.

Про іноземців у наглядовій раді "Привату". Троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування", але насправді причина може бути іншою.

Про найбагатших нардепів. Зарплата становить лише 7% доходу у трьох найбагатших нардепів із різних фракцій: Вадима Новинського, Максима Єфімова та Сергія Мартинюка.

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