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Журналісти назвали Топ-3 найбагатших нардепів і джерела їхнього доходу

Середа, 19 червня 2019, 15:22
Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк
Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк
Колаж ЕП

Зарплата становить лише 7% доходу у трьох найбагатших нардепів із різних фракцій: Вадима Новинського, Максима Єфімова та Сергія Мартинюка.

Про це повідомляє Liga.net.

"Трійка найбагатших депутатів Ради в 2018-му році - Вадим Новинський (ОБ), Максим Єфімов (БПП) і Сергій Мартиняк (Воля народу). Природно, це не зарплата. У 2018 році 38% із загального пирога - це інші доходи ( наприклад, кредит), 33% - дивіденди. Зарплата становить лише 7% ", - пише видання.

Інфографіка Liga.net
Інфографіка Liga.net

Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

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