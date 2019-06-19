"Нафтогаз" пропонує "Газпрому" "запасний варіант" щодо транзиту газу

"Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний комерційний директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Така пропозиція з боку НАК стала реакцією на те, що "Газпром" назвав неможливим укладення нового транзитного контракту з Україною за європейськими правилами, тому що Україна, начебто, має проблеми з регулятором та відокремленням газотранспортного оператора.

"У нас дійсно є проблеми з Регулятором та відокремленням газотранспортного оператора. Регулятор був створений у неконституційний спосіб, до нього немає належної довіри, і нормативні акти, які він приймає, не повністю відповідають європейським правилам. Газотранспортний оператор поки теж не є відокремленим за європейськими правилами", - прокоментував Вітренко.

Однак, додав Вітренко, "само по собі це не виправдовує позицію "Газпрома".

"Оскільки саме через небажання самого "Газпрома" вносити зміни в поточний транзитний контракт ми не змогли до цього часу відокремити оператора", - підкреслив комерційний директор НАК.

Також він додав, що у НАК є "ретельно продуманий план, який дозволяє забезпечити відповідність європейським правилам після закінчення дії поточного контракту, тобто з 1 січня 2020, коли мав би вступити в дію новий контракт".

Таким чином, якщо "Газпром" ніяк не хоче брати на себе ризики пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи (а за європейськими правилам саме оператор та національний регулятор мають відповідні повноваження встановлювати/міняти тарифи і інші суттєві умови контракту), то "Нафтогаз" готовий взяти ці ризики на себе, підкреслив Вітренко.

"У такому разі ми пропонуємо "Газпрому" укласти з "Нафтогазом" контракт не на послуги транспортування, а на "своп" газу", - заявив він.

І пояснив, як це буде працювати на практиці: "Газпром" буде передавати нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна-РФ, а ми будемо передавати точно такий же обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна-ЄС".

При цьому передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), тобто вони потім будуть брати на себе відповідальність перед "Газпромом" за цей газ вже в їхніх системах, пояснив Вітренко.

Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"), зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

Як повідомлялося, Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда