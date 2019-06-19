Нацбанк ліквідує банк "Хрещатик"

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своєму сайті.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення від 18 червня 2019 року № 415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Хрещатик"", - зазначається у повідомленні.

У центробанку нагадали, що Нацбанк, згідно зі статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність" та статтею 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зобов’язаний прийняти рішення про відкликання у банку ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб протягом п'яти днів із дня отримання такої пропозиції Фонду.

Нагадаємо:

У квітні 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

У березні 2018 року Верховний суд визнав незаконним рішення НБУ про виведення з ринку банку "Хрещатик".

Проведений у 2018 році комплексний аналіз неплатоспроможного банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Економічна правда