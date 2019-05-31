Новини 31 травня: Падіння гривні, мільйонні втрати "Укроборонпрому" та боротьба за торт

Про що всі говорили сьогодні?

Про падіння гривні. Долар подорожчав майже на 50 копійок за 2 дні.

Про Коломойського. Господарський суд Києва переніс на 7 червня розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування і договорів особистої поруки Ігоря Коломойського за цими договорами.

Про боротьбу за торт. Справа щодо схожості назви та упаковок тортів "Казковий ключик" виробництва "Київського БКК" і "Золотий ключик" Roshen дійшла до етапу касації.

Про купівлю ОВДП. Вперше в українців з'явилася можливість купувати облігації внутрішньої держпозики онлайн у додатку Приват24, що може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.

Про новий ринок електроенергії. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила НЕК "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Про мільйонні втрати "Укроборонпрому". На початку січня цього року Державна аудиторська служба надіслала на розгляд Кабінету Міністрів результати перевірки Миколаївського, Житомирського, Харківського, Київського бронетанкових заводів та Шепетівського ремонтного заводу за 2017-2018 роки, які входять до складу концерну "Укроборонпром".

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Найближчі "інвестиційні сусіди" України — не передові західні держави, а економіки "третього світу". Чому так відбувається і як це змінити?