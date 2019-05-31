Справа про 9,2 мільярда: суд знову переніс розгляд позову Коломойського проти НБУ

Господарський суд Києва переніс на 7 червня розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування і договорів особистої поруки Ігоря Коломойського за цими договорами.

Про це повідомили у Національному банку, передає Укрінформ.

Суд мотивував таке рішення тим, що НБУ має надати додаткові документи у цій справі.

20 травня суддя Господарського суду Києва Вадим Босий прийняв рішення перенести на 31 травня розгляд справи про визнання недійсними п'яти кредитних договорів рефінансування, за якими Нацбанк України видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих порук за ними Ігоря Коломойського.

У НБУ повідомили, що суд витребував у НБУ документи за 15 років діяльності.

При цьому суддею Босим було відмовлено в задоволенні клопотання НБУ про закриття провадження у справі за зловживання Коломойським своїми процесуальними правами, які полягають у зверненні з завідомо неправдивим позовом, який не має мети захисту порушеного права.

Крім того, суддею навіть не була розглянута заява Приватбанку про роз'яснення свого рішення про об'єднання п'яти самостійних позовів, які пов'язані спільними доказами, в одне провадження.

Раніше повідомлялося, що суддя Босий об'єднав 5 позовів Коломойського в одне провадження всупереч відсутності зв'язку між ними і в порушення Господарсько-процесуального кодексу України.

Юристи кажуть, що цією справою Коломойський вирішив підстрахувати рішення Печерського суду Києва від 20 квітня, яким були розірвані договори його особистих порук за відповідним рефінансуванням, отриманим до націоналізації ПриватБанку. НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов у Женевський суд, вимагаючи повернути борги.

Суддя Вадим Босий був переведений указом президента-утікача Віктора Януковича з Госпсуду Полтавської області на посаду судді київського госпсуду. Босий відомий тим, що приймає рішення не на користь кредиторів, про що свідчить рішення стягнути з Ощадбанку 130 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

31 травня Національний банк заявив, що екс-акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку в Швейцарії у справі "Привату".

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