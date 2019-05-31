Українці можуть купувати ОВДП онлайн

Вперше у українців з'явилася можливість купувати облігації внутрішньої держпозики онлайн у додатку Приват24, що може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.

Про це повідомили в Приватбанку, передає видання Новое Время.

Як зазначили в фінустанові, можливість купувати ОВДП на первинному ринку вже доступна для всіх клієнтів банку при наявності відкритого рахунку цінних паперів у додатку Приват24, де для клієнтів доступний сервіс особистого кабінету в цінних паперах.

Зазначається, що можливість купувати ОВДП онлайн з'явилася в Україні вперше.

"Ми взяли участь у відпрацюванні необхідних удосконалень і змін для спрощення обігу цінних паперів в усіх інстанціях, тепер як юридичні, так і фізичні особи можуть купити ОВДП через Приват24", - розповіли у банку.

Також у Приватбанку додали, що орієнтовно через два місяці також буде доступна можливість проводити операції на вторинному ринку ОВДП у мобільному додатку.

Водночас у банку вказали на деякі складнощі через те, що рахунок у цінних паперах Приватбанку, через який проводяться операції на вторинному ринку, заблокований у зв’язку із судовим розглядом.

"Коли буде завершено судовий процес, через додаток можна буде продати куплені ОВДП кому завгодно", - зазначили у фінустанові.

Наразі клієнтський портфель ОВДП клієнтів Приватбанку становить близько 1,5 млрд грн.

Зазначається, що з урахуванням кількості клієнтів Приватбанку в 22 млн, із яких кожен другий (майже 9 млн) - активний користувач Приват24, можна очікувати істотний приплив коштів від фізосіб на ринок ОВДП.

"Якщо кожен другий користувач Приват24 купить по одній гривневій облігації, то сума сягне 4,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Приватбанк обіцяв запустити в Україні новий онлайн-сервіс продажу приватним особам облігацій внутрішньої держпозики ще до кінця 2018 року.

Про те, що українці зможуть купувати ОВДП зі смартфона говорилося у вересні минулого року. Тоді стало відомо, що відразу кілька банків розробляють мобільні додатки для запуску нової послуги.

Економічна правда