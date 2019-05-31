Гривня на міжбанку трохи піднялася
П'ятниця, 31 травня 2019, 17:25
31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;
Євро - 29,94 - 29,97 гривні.
Нагадуємо:
30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.
Економічна правда
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