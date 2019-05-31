Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку трохи піднялася

П'ятниця, 31 травня 2019, 17:25
 

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 29,94 - 29,97 гривні.

Нагадуємо:

30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 31 травня 2019, 11:38
Гривня на міжбанку опустилася майже до психологічної позначки 30 травня 2019, 17:20
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 30 травня 2019, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!