Місце України на інвестиційній карті

Найближчі "інвестиційні сусіди" України — не передові західні держави, а економіки "третього світу". Чому так відбувається і як це змінити? (рос)

Мир больших иностранных денег сильно отличается от того мира, в котором мы все живем. Это мир, в котором экс-глава НБУ Валерия Гонтарева — не чудовище, а самый профессиональный из украинских реформаторов.

Это мир, где олигархи делятся не на плохих кровососов и ужасных узурпаторов, а на надежных партнеров и мошенников. Это мир, в котором место Украины — не в центре Европы, а где-то между Центральной Африкой и Ближним Востоком.

Чтобы его немного понять, предлагаю вашему вниманию мнения представителей иностранных инвестиционных фондов, которые они озвучили на международной конференции Concorde Capital, прошедшей в середине мая в Киеве.

Кто эти люди

В дискуссии принимали участие шесть представителей глобальных инвестфондов и международных финансовых организаций. В их управлении — капитал, превышающий размер экономики Украины почти в десять раз.

Международная финансовая корпорация (IFC): 285 млрд долл инвестиций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): 130 млрд евро инвестиций.

AllianceBerstein: 555 млрд долл активов под управлением.

BlueBay Asset Management: 62 млрд долл активов под управлением.

Canyon Capital Advisors: 19 млрд долл активов под управлением.

Argentem Creek Partners: 1 млрд долл активов под управлением.

О месте Украины на карте международных инвесторов

"Украине приходится конкурировать за инвестиции с другими странами", — довольно дипломатично отметил Джон Паттон, портфельный управляющий фонда Argentem Creek. Расширяя это утверждение, мы можем увидеть, в каком именно "сегменте" мы можем конкурировать.

Если отталкиваться от кредитных рейтингов Украины, мы видим довольно непростую картину: нашими ближайшими "конкурентами" являются отнюдь не передовые западные страны, а экономики "третьего мира".

Ангола, Буркина-Фасо, Гана, Эфиопия, Руанда, Суринам, Шри Ланка, Таджикистан и Танзания — это страны, у которых кредитный рейтинг чуть повыше украинского.

Сравнимый с Украиной рейтинг — это удел Конго, Ирака и Ливана. Среди, отстающих от Украины можно отметить только Мозамбик, Пуэрто-Рико, Замбию и Венесуэлу. Вот наше реальное место на мировой инвестиционной карте.

Именно такое место Украины на инвестиционной карте мира является причиной того, что и правительство, и частные украинские компании не могут себе позволить дешевое международное финансирование.

"Если суверенный рейтинг Украины вырастет до "BB", это будет совсем другая страна", — отметил Андрей Родзянко из Canyon Capital Advisors. Между прочим, "BB" — это уровень Грузии, Бангладеш, Парагвая и Гватемалы.

По мнению Тимоти Эша, стратега BlueBay, мы выглядим конкурентными в сравнении с Ираком, Тунисом, Иорданией и Замбией. "Неплохая" компания.

Столь "почетное" место, считает стратег, мы заслужили по двум причинам.

Первая — нам пришлось не так давно реструктуризировать долги (привет тем, кто считает дефолт благом для страны). Вторая — наша непоследовательная позиция в отношениях с МВФ (привет нашему эффективному правительству, откладывавшему вопрос цен на газ до тех пор, пока не припекло).

Кроме высоких ставок по нашим облигациям, нас делает конкурентными относительная макроэкономическая стабильность. Это то, чего так долго добивался от нас МВФ, то, чему пытался следовать НБУ, борясь с нерадивыми банками и держа высокую учетную ставку, несмотря на повсеместную критику.

Между прочим, все иностранные инвесторы высоко оценили работу Нацбанка по укрощению инфляции. Ведущий экономист ЕБРР Димитар Богов отметил, что НБУ сделал свою работу на отлично: "В Украине очень высокие процентные ставки, но это следствие отсутствия адекватной политики в других направлениях".

В частности, мы непоследовательно работали над реформами, согласованными с МВФ. "Украина получила только половину денег от МВФ по предыдущей программе, в основном из-за того, что многое не было сделано", — отметил Богов.

Рецепты улучшения: неужели все так просто?

К моему огромному разочарованию, светлые умы управляющих многомиллиардными капиталами наперебой давали банальные рецепты для улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности Украины.

Словом, ничего такого, чего вы не найдете в любой предвыборной программе или любой более-менее вменяемой стратегии. Все выглядит настолько банально, что даже неинтересно. Но, черт побери, может все-таки стоит все это раз и навсегда сделать — и, того гляди, случится чудо? Экономическое чудо.

Итак, все уважаемые спикеры отметили, что важнейшей базой для любого прогресса является экономическая стабильность — ценовая и курсовая, непременным атрибутом которой они видят независимую монетарную политику Нацбанка и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

"Очень важно, что у Украины есть якорь (МВФ) и она более-менее двигается в направлении требований его программы", — отметил старший экономист фонда AllianceBerstein Маркус Шнайдер. Именно та хрупкая стабильность, которая удалась Нацбанку, отмечается западными кредиторами как важная основа, на которой можно строить все дальнейшие улучшения.

"Если бы нам не импонировала макроэкономическая среда, мы бы не присутствовали в Украине как инвесторы", — отметил глава представительства IFC в Украине Джейсон Пелмер. Он подчеркнул, что выражает общее мнение всех международных финансовых организаций, присутствующих в стране.

Ему вторит Богов: "Сначала — независимость Нацбанка в монетарной политике, и только потом мы можем двигаться дальше". В этом "дальше" он видит улучшение институтов, гарантирующих верховенство права, защиту частной собственности и открытую конкурентную экономику.

Приблизительно то же видит и Пелмер — доверие и защиту инвестиций. "Люди, вкладывающие сюда огромные капиталы, хотят знать, что они находятся в среде уважения к инвестициям", — сказал он.

Кроме того — реформы, среди которых представитель IFC видит приватизацию. По его убеждению, это способно значительно увеличить приток иностранных инвестиций в Украину, подстегивая экономический рост.

Отдельно представители международных финансовых организаций отметили начинания правительства в приватизации госбанков, пообещав поддержку этому процессу. Также Пелмер видит большой потенциал для роста иностранных инвестиций и банковского кредитования в открытии свободного рынка земли.

Паттон предупредил, что для привлечения иностранных инвестиций реформы должны быть достаточно быстрыми и громкими. Это нужно для того, чтобы Украина не потерялась в глобальной повестке дня со всеми торговыми войнами и грядущими избирательными процессами в крупнейших западных странах.

Про НБУ и "банкопад"

После бурной "панели олигархов", от которых больше всего досталось руководству НБУ и, в частности, Гонтаревой, представители иностранных инвесторов бросились защищать работу НБУ по очистке банковской системы.

"Реформирование банковского сектора — одна из немногих вещей, которая сработала. Оздоровление сектора — значимый шаг, который был осуществлен успешно. Мне все равно, что об этом думают Константин Жеваго и Олег Бахматюк. То, что олигархи использовали деньги вкладчиков для финансирования своего бизнеса, не имеет ничего общего с созданием новых рабочих мест или других высокопарных вещей, о которых они говорили", — отметил Паттон.

Более детально свою точку зрения на проблемы банковской системы пояснил Эш, продемонстрировав, каким образом иностранные инвесторы рассматривают возможность вложения денег в страну: "Изучая любую страну, аналитик сначала заполняет анкету, определяя, соответствует ли она простым критериям".

Первый — дефицит бюджета, превышает ли он разумные рамки. Тут у Украины все хорошо. Второй — дефицит платежного баланса, превышает ли он разумные рамки. Тут у нас тоже все хорошо. Третий — стабильность банковской системы.

"Банковская система Украины представляла собой огромную угрозу для экономической стабильности в 2014-2016 годах. Это была одна из причин, по которой мы даже не рассматривали какие-либо инвестиции в Украину. Сейчас же мы чувствуем себя более комфортно", — отметил Эш.

О денационализации Приватбанка

Конечно же, иностранные спикеры не могли обойти вопрос национализации Приватбанка как знакового события в украинском финансовом секторе.

Они не особо охотно комментировали сам процесс национализации и справедливость списания еврооблигаций, допуская, что не все было так гладко. Однако все отметили, что процесс был неизбежным, и решение национализировать банк было едино правильным.

"Им пришлось принимать в то время действительно тяжелое решение. Возможно, были допущены некоторые процедурные ошибки, но решение о национализации было абсолютно правильным", — отметил Эш.

Более категоричными иностранцы были, обсуждая возможную денационализацию Приватбанка. Представители международных финансовых организаций в один голос сказали, что это приведет к экономическому коллапсу.

"Любой пересмотр решения о национализации Приватбанка будет чрезвычайно разрушительным для финансовой стабильности Украины", — сказал Богов.

Пелмер добавил, что в случае отмены национализации Украине нужно будет забыть о сотрудничестве с международными финансовыми организациями. "МФО не потерпят пересмотра национализации", — предупредил он.

С позиции частных инвесторов Эш отметил, что им будет очень некомфортно инвестировать в Украину в случае денационализации Приватбанка, так как вызовы для экономической стабильности будут существенными.

О рисках для Украины

Примечательно, что иностранные инвесторы не видят возможности для России расширить военную агрессию против Украины. "Очевидно, у Путина есть соблазн проверить на прочность нового украинского президента", — отметил Шнайдер.

Однако он ожидает, что такая проверка ограничится экономическими мерами. При этом военная эскалация будет расценена на Западе как переход "красной черты", после которой США незамедлительно введут новые болезненные санкции.

Паттон отметил, что важным экономическим риском для Украины является строительство Россией второй очереди "Северного потока". Это один из немногих факторов, который от Украины не зависит. "Все остальное — в руках украинцев". Шнайдер добавил, что основным внутренним риском является политический риск.

В качестве резюме участники дискуссии отметили: инвесторам важно убедиться, что достигнутая при Порошенко относительная макроэкономическая стабильность, включая пресловутою независимость НБУ, сохранится.

Игорь Мазепа, генеральный директор, собственник инвестиционной компании Concorde Capital