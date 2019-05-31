Roshen і БКК судитимуться за торт "Золотий ключик" у Верховному суді

Справа щодо схожості назви та упаковок тортів "Казковий ключик" виробництва "Київського БКК" і "Золотий ключик" Roshen дійшла до етапу касації.

Про це повідомляє Liga.net.

Компанія "Київський БКК" подала до Касаційного госпсуду Верховного Суду скаргу на постанову Північного апеляційного суду, яким підтверджена правота рішення Антимонопольного комітету про порушення "Київським БКК" конкурентного законодавства при виробництві тортів "Казковий ключик", упаковка якого схожа на торт "Золотий ключик" виробництва Roshen.

На думку АМКУ, це може ввести в оману споживачів.

Нагадуємо:

У 2018 році Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Київський Булочно-кондитерський комбінат", який входить в холдинг "Київхліб", на майже 330 тис гривень за використання упаковки, схожої по оформленню на упаковку дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація Roshen".

Раніше червона стрічка стала предметом розбрату між Roshen і "Київський БКК", який також використовував червону стрічку при оформленні тортів.

Roshen просить визнати її право на володіння знаком для товарів і послуг у вигляді червоного кольору в елементах упаковки тортів.

Також корпорація просить визнати недійсними висновки ДП "Український інститут інтелектуальної власності" та апеляційної палати МЕРТ щодо відмови реєстрації описаної вище ТМ.

Компанія просить суд зобов'язати МЕРТ внести відомості про реєстрацію товарного знаку в Держреєстр свідоцтв України.

Суди з питань інтелектуальної власності між кондитерами тривають з початку 2017 року.

Тривалий розгляд між виробниками стосувався також права на випуск "Київського торта".

У серпні минулого року в справі про "Київський торт" сторони уклали мирову угоду.