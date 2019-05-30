Новини 30 травня: Про результати візиту місії МВФ, кадрові зміни в УЗ та зменшення фінансування субсидій

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Про ринок електроенергії. В Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

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