Новини 30 травня: Про результати візиту місії МВФ, кадрові зміни в УЗ та зменшення фінансування субсидій
Про кадрові зміни. Головним фінансистом "Укрзалізниці" став екс-член правління страхової компанії.
Про субсидії. Кабмін зменшив фінансування субсидій на 8 мільярдів.
Про аграріїв. Рада відхилила постанову, покликану зробити Україну "фермерською".
Про місію МВФ. Фахівці МВФ завершили візит до України і оголосили попередні результати.
Про компанії. Українська компанія почала будувати у Польщі найбільший у Європі фруктовий завод.
Про ринок електроенергії. В Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.
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