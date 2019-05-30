Кабмін зменшив фінансування субсидій на 8 мільярдів
Уряд зменшив обсяг фінансування програми з надання субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ на 13,6 мільярда гривень, водночас збільшивши програму з виплати субсидій у грошові формі на 5,5 мільярда гривень.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №357-р від 22 травня 2019 року.
Зокрема, як зазначається у документі, уряд доручив перерозподілити кошти за рахунок зменшення обсягу видатків споживання за програмою з надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ на суму 13,558 мільярда гривень.
Разом з тим, на 5,544 мільярда гривень було збільшено фінансування програми "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі".
Таким чином, загальне фінансування виплати субсидій населенню зменшене на 8,014 мільярда гривень.
Нагадаємо:
За даними Держстату, витрати на субсидії для оплати комуналки збільшилися на 27,2% з початку року.
Раніше в уряді придумали, як виплачувати субсидії боржникам.
А на Харківщині зафіксували найбільший розмір субсидії - понад 24 тисяч.
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Економічна правда
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